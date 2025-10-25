Tremate gente di Teate le streghe son tornate | a Chieti c' è l' Halloween teatino
L’associazione culturale Teate Nostra organizza, venerdì 31 ottobre, alle ore 18, a largo Cremonesi, la seconda edizione di “Tremate gente di Teate. le streghe son tornate - Halloween abruzzese”. Nel 1661, l’Abruzzo si trovava in un periodo di caccia alle streghe, una fase di persecuzione in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
