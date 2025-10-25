Trema la terra nel casertano | nuova scossa di terremoto

Una scossa di terremoto è stata percepita intorno alle 21,50 in provincia di Caserta. Il sisma è stato sentito in maniera piuttosto chiara nel Capoluogo ma anche in diversi comuni limitrofi tra cui San Nicola la Strada, Marcianise, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere ma anche i comuni dell'area. 🔗 Leggi su Casertanews.it

