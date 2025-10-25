Trema ancora la terra in Irpinia scossa avvertita nel Sannio

Ancora scosse sismiche in Irpinia, questa volta con magnitudo 4. Epicentro a Montefredane. L’evento delle stasera 25 ottobre è stata nettamente avvertito nella maggior parte del territorio sannita. Al momento non si registrano danni a persone o cose, solo paura . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Trema ancora la terra in Irpinia, scossa avvertita nel Sannio

