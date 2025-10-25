Trema ancora la terra in Campania | nuova scossa avvertita anche nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a tremare la terra in Campania. Dopo quella di ieri pomeriggio con epicentro a Grottolella in Irpinia, pochi minuti fa i sismografi hanno registrato un nuovo movimento tellurico sempre con epicentro nell’avellinese con una prima stima di magnitudo tra 2.8 e 3.3. La scossa è stata avvertita anche nel beneventano ed in numerosi centri della provincia.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

