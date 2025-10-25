Trema ancora il Sannio forte scossa | paura in città
Tempo di lettura: < 1 minuto Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa sera, alle 20:48, a Benevento e in diversi comuni della provincia. Il sisma, di cui si attendono i dati ufficiali dell’INGV, è stato percepito chiaramente in città, anche ai piani bassi delle abitazioni. Si tratta dell’ennesimo evento sismico che interessa l’area sannita negli ultimi giorni, alimentando la preoccupazione tra i cittadini. Numerose le segnalazioni sui social da varie zone del capoluogo, da via Napoli al rione Libertà, dove molte persone hanno riferito di aver sentito tremare mobili e infissi. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma l’apprensione resta alta in tutta la provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
