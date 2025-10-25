Tre sbarchi con 215 migranti a Lampedusa | 320 le persone che lasceranno l' hotspot
Tre sbarchi, con 215 migranti, a Lampedusa. A bloccare i barconi, partiti da Zwara, Zawia e Sabratha in Libia, sono state le motovedette di Frontex e della guardia di finanza. A bordo, rispettivamente 97, 24 e 94 bengalesi, egiziani, iraniani, iracheni, pakistani e sudanesi. Tutti sono stati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
