Tre parole per sintetizzare il caotico puzzle globale contemporaneo
Dall’Ucraina al medio oriente, dall’espansionismo economico cinese ai conflitti africani, dall’ondivaga situazione latinoamericana agli Stati Uniti di Trump fino alla fragile e maldestra Unione europea, tralasciando ovviamente molte altre componenti del caotico puzzle mondiale contemporaneo. Si potrebbe trovare un modo, per quanto riduttivo, di riassumere la situazione in corso? Il termine “permacrisis” in utilizzo da qualche anno è senz’altro più adeguato di “guerra mondiale a pezzi”. Quest’ultima espressione, infatti, poggia su una storia troppo specifica, ossia quella delle due grandi guerre del primo Novecento per potersi davvero prestare a un nuovo utilizzo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
