Tre giorni per imparare l’arte del presepe artigianale | iscrizioni aperte
BRINDISI - Torna per il secondo anno consecutivo il laboratorio presepiale “JoyLab”, promosso dall’associazione Joy di Merine (Lecce), che anche quest’anno farà tappa a Brindisi grazie alla collaborazione con l’Istituto “Marzabotto”. L’appuntamento è fissato per 7, 8 e 9 novembre 2025 e le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
