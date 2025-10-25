Tre anni di politica estera del governo Meloni Risultati e obiettivi

Quale bilancio fare in politica estera del primo triennio del governo guidato da Giorgia Meloni? In che modo le crisi politiche e belliche hanno impattato sulle decisioni di Palazzo Chigi? Su quali basi, valoriali e geopolitiche, è stata costruita da parte della premier la postura italiana nei dossier maggiormente impegnativi, come Nato, Ue, Stati Uniti, Mediterraneo, Balcani e Cina? Una ricognizione sulle principali sfide che il governo ha inteso affrontare può essere utile scomponendo i vari argomenti tarati sulle singole aree, al fine di mettere in evidenza che cosa ha prodotto il governo dal 2022 ad oggi, come si è trasformato il suo peso specifico tanto in Ue quanto nella Nato, perché ha deciso di attenzionare quadranti strategici ma fino a ieri poco battuti come l’Africa, l’Asia Centrale, il fronte sud: il tutto all’insegna di una sorta di proiezione globale non solo nel Mediterraneo, ma anche guardando a sfide affascinanti come le connessioni con l’Indo-Pacifico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tre anni di politica estera del governo Meloni. Risultati e obiettivi

