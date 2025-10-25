Tre anni di governo Bilancio e obiettivi Oggi Donzelli e Giuli

Anche in Toscana Fratelli d'Italia festeggia tre anni di governo Meloni, nell'ambito delle iniziative organizzate in tutta Italia e a cui partecipano ministri e sottosegretari insieme a parlamentari, dirigenti ed eletti nelle amministrazioni locali, per raccontare la crescita dell'Italia e i tanti obiettivi raggiunti dal primo esecutivo italiano guidato da una donna. Oggi alle 15.30, si svolgerà all' Art hotel museo un incontro alla presenza, fra gli altri, del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e del sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra.

