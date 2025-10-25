Travolto mentre sta lavorando Scende dal trattore in strada e un’auto lo centra | è grave

ROCCASTRADA Ennesimo infortunio sul lavoro in provincia di Grosseto. Questa volta in gravissime condizioni all’ ospedale Le Scotte di Siena c’è un ragazzo di 27 anni. Il fatto è accaduto ieri mattina intorno alle 9. Da quello che è stato ricostruito dalle forze dell’ordine che si stanno occupando dell’esatta dinamica, il giovane stava lavorando lungo la strada provinciale 157 nel territorio di Roccastrada. L’allarme alla centrale operativa del 118 è arrivato quando è stato detto che si trattava di un infortunio sul luogo di lavoro. La zona, in località Pescaia, non lontano da Sticciano Scalo, è stata dunque immediatamente attenzionata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

