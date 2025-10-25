Travolto da autocarro mentre lavora in campagna morto bracciante di 67 anni | si indaga per omicidio colposo
Un bracciante agricolo di 67 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella serata di venerdì 24 ottobre nelle campagne di Licata (Agrigento). L'uomo, di origini romene, si chiamava Alexandru Suciu. È stato travolto da un autocarro guidato da un collega di 25 anni. Aperta un'inchiesta, denunciati per omicidio colposo il titolare dell'azienda e il 25enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
