Travolta e uccisa da un autobus extraurbano a Palermo Grace Opoku morta in ospedale a 25 anni

A Palermo una 25enne, Grace Opoku, è stata investita e uccisa da un pullman extraurbano: trasportata in codice rosso all’ospedale, non ce l'ha fatta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Travolta e uccisa da un autobus extraurbano a Palermo, Grace Opoku morta in ospedale a 25 anni

