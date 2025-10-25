Travolta e uccisa da un autobus extraurbano a Palermo Grace Opoku morta in ospedale a 25 anni

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo una 25enne, Grace Opoku, è stata investita e uccisa da un pullman extraurbano: trasportata in codice rosso all’ospedale, non ce l'ha fatta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

travolta e uccisa da un autobus extraurbano a palermo grace opoku morta in ospedale a 25 anni

© Notizie.virgilio.it - Travolta e uccisa da un autobus extraurbano a Palermo, Grace Opoku morta in ospedale a 25 anni

