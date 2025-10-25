Travolta da un’auto a folle corsa chi era Beatrice Bellucci
C’è una notte a Roma che si è tinta di silenzio, una di quelle che restano scolpite nella memoria di chi, senza volerlo, si ritrova spettatore di un destino crudele. Un gruppo di amici, i sogni nell’aria e una città che non dorme mai: nessuno poteva immaginare come sarebbe finita. Nel cuore pulsante della Capitale, tra i lampioni di piazza dei Navigatori, qualcosa ha cambiato per sempre più di una vita. Bastano pochi secondi, una scelta, e il futuro si trasforma in un ricordo che fa male. In un attimo, la serata allegra si è trasformata in tragedia, lasciando dietro di sé solo domande e incredulità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Gravissima l’anziana travolta da un’auto in via Milano, a Somma Lombardo. E’ accaduto alle 8.30 - facebook.com Vai su Facebook
Muore l’infermiera Giuliana Gruarin, travolta da un’auto a Portogruaro mentre faceva jogging. Accusa di omicidio stradale per la conducente. #Veneto #Venezia #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Folle corsa sotto l’Arco d’Augusto. Dopo la lite con la compagna si lancia in auto contro i fittoni - Poteva finire in tragedia l’incidente che ha visto protagonista un uomo alla guida di una Range Rover. ilrestodelcarlino.it scrive