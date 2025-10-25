Si respira voglia di comunità a Traversara. Dalla affollata sala del centro civico ‘Oreste Leonardi’ arrivano in strada voci e risate, e altre voci, unite a grida gioiose di bambini si sentivano pochi metri più in là. La devastazione portata poco più di un anno fa dal Lamone nella frazione è ancora lì: all’ingresso del paese il nastro rosso e bianco delimita la ‘zona rossa’ inaccessibile, che racchiude le macerie delle case abbattute e i resti di quelle squarciate, nel silenzio della strada principale risuonano alcune voci festanti. Giungono dal centro civico ‘Oreste Leonardi’ gremito. Erano una quarantina sabato scorso le persone, soprattutto donne, che hanno deciso di partecipare alla prima lezione del corso di ’piccoli lavori di cucito, maglia e uncinetto’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Traversara, voglia di comunità. Corsi per stare insieme