Trasporti nuove tariffe | i biglietti singoli diventano più cari Risparmia solo chi si abbona

Ferraratoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia il costo dei trasporti. E si premiano i fedelissimi (mentre aumentano i prezzi per gli utenti sporadici). Da sabato 1 novembre, infatti, entrerà in vigore un adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale, come previsto dalla proroga del contratto di servizio. “La volontà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trasporti nuove tariffe bigliettiAmt Genova, le nuove tariffe e cosa cambia: aumenti, gratuità, biglietti e abbonamenti - Il buco di bilancio di quasi 100 milioni di euro prevede aumenti sulle tariffe a partire da novembre. Segnala mentelocale.it

trasporti nuove tariffe bigliettiAmt: aumentano le tariffe, addio gratuità per residenti su metro e impianti verticali - Mezzi pubblici gratis per i residenti la notte e la domenica, rimane la gratuità per gli under 14, per gli over 70 l'abbonamento sarà gratuito fino ai 12 mila euro di Isee, chi supera la soglia pagher ... Si legge su genovatoday.it

trasporti nuove tariffe bigliettiBiglietti e abbonamenti Amt, tutte le nuove tariffe ufficiali in vigore da novembre - Le nuove tariffe per i biglietti e gli abbonamenti saranno svelate ufficialmente a fine mattinata ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Trasporti Nuove Tariffe Biglietti