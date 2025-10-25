Trasporti nuove tariffe | i biglietti singoli diventano più cari Risparmia solo chi si abbona

Cambia il costo dei trasporti. E si premiano i fedelissimi (mentre aumentano i prezzi per gli utenti sporadici). Da sabato 1 novembre, infatti, entrerà in vigore un adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale, come previsto dalla proroga del contratto di servizio. “La volontà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Siamo ufficialmente Media Partner di LOGICONTINUITY! L’evento B2B che mette al centro del settore di logistica e trasporti: innovazione, nuove tecnologie e strategie di crescita. : 29/10/2025 : Milano, Palazzo del Lavoro - Gi Group Hol - facebook.com Vai su Facebook

La DRT di Radio 24 “Trasporti: le nuove frontiere della multimodalità per le merci” è stata l’occasione per approfondire con @maxdedonato e gli esperti del settore il futuro del trasporto merci in Italia. Clicca qui per rivedere l’incontro: https://tinyurl.com/n4594jt - X Vai su X

Amt Genova, le nuove tariffe e cosa cambia: aumenti, gratuità, biglietti e abbonamenti - Il buco di bilancio di quasi 100 milioni di euro prevede aumenti sulle tariffe a partire da novembre. Segnala mentelocale.it

Amt: aumentano le tariffe, addio gratuità per residenti su metro e impianti verticali - Mezzi pubblici gratis per i residenti la notte e la domenica, rimane la gratuità per gli under 14, per gli over 70 l'abbonamento sarà gratuito fino ai 12 mila euro di Isee, chi supera la soglia pagher ... Si legge su genovatoday.it

Biglietti e abbonamenti Amt, tutte le nuove tariffe ufficiali in vigore da novembre - Le nuove tariffe per i biglietti e gli abbonamenti saranno svelate ufficialmente a fine mattinata ... Riporta ilsecoloxix.it