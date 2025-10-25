Trash inguardabile! Ballando Selvaggia Lucarelli fa a pezzi Marcella Bella Dura reazione

Quello andato in scena nella quinta puntata di Ballando con le Stelle è stato un momento di alta tensione televisiva che ha visto la celebre cantante Marcella Bella protagonista di un acceso scontro con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. L’esibizione della concorrente, infatti, si è rivelata profondamente divisiva e ha innescato una reazione della giornalista che non è passata inosservata, etichettando la performance come “trash e inguardabile”. Le parole della Lucarelli hanno colpito nel vivo l’artista, innescando un immediato e fiero botta e risposta. Marcella Bella, nota per la sua schiettezza e il suo carattere forte, ha scelto di non sottrarsi alla critica distruttiva, ma di affrontare i giudici a viso aperto, trasformando il momento del giudizio in un memorabile scontro frontale che ha fatto discutere il pubblico a casa e in studio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ballando, Selvaggia Lucarelli fa a pezzi Marcella Bella. Dura reazione