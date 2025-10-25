Trapanimorto bimbo caduto dal balcone

18.03 E'morto all'ospedale di Palermo il bambino di dieci anni precipitato dal balcone di casa.Uno volo dal quinto piano di un palazzo in Via Pantelleria, a Trapani. Soccorso dal personale medico del 118, il bambino è stato trasportato al nosocomio di Trapani in condizioni disperate. Poi portato a Palermo, i medici hanno fatto l'impossibile per salvarlo, ma il piccolo non ce l'ha fatta. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.Sull'accaduto indaga la polizia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trapani, morto in ospedale il bambino di dieci anni caduto dal balcone di casa - Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza nell'ospedale di Palermo, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Riporta tg24.sky.it

E' morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni, caduto ieri sera dal balcone, al quinto piano, della sua abitazione a Trapani. adnkronos.com scrive

Tragedia a Trapani, morto in ospedale a Palermo il bambino caduto dal balcone: indaga la polizia - Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in ... Riporta msn.com