Trapani sotto choc Alessandro non ce l’ha fatta il bimbo autistico è precipitato dal balcone al quinto piano

Il dramma in via Pantelleria. Hanno pregato e sperato in una notizia rassicurante. Una tragedia improvvisa, di quelle che strappano il fiato e annientano ogni parola. Alessandro, 10 anni, è morto a Trapani dopo essere precipitato dal balcone del quinto piano della sua casa in via Pantelleria. Un volo di oltre 15 metri tra le urla disperate dell’intero quartiere. Strazianti quelle della madre. Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre, poco prima delle 18. Alessandro, che soffriva di una forma severa di autismo, si sarebbe allontanato per pochi istanti dal controllo della madre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

