Trapani sotto choc Alessandro non ce l’ha fatta il bimbo autistico è precipitato dal balcone al quinto piano

Notizieaudaci.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dramma in via Pantelleria. Hanno pregato e sperato in una notizia rassicurante. Una tragedia improvvisa, di quelle che strappano il fiato e annientano ogni parola. Alessandro, 10 anni, è morto a Trapani dopo essere precipitato dal balcone del quinto piano della sua casa in via Pantelleria. Un volo di oltre 15 metri tra le urla disperate dell’intero quartiere. Strazianti quelle della madre. Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 24 ottobre, poco prima delle 18. Alessandro, che soffriva di una forma severa di autismo, si sarebbe allontanato per pochi istanti dal controllo della madre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

trapani sotto choc alessandro non ce l8217ha fatta il bimbo autistico 232 precipitato dal balcone al quinto piano

© Notizieaudaci.it - Trapani sotto choc, Alessandro non ce l’ha fatta, il bimbo autistico è precipitato dal balcone al quinto piano

News recenti che potrebbero piacerti

trapani sotto choc alessandroTrapani, cade dal quinto piano: muore a Palermo il piccolo Alessandro, 10 anni - Muore a Palermo Alessandro, 10 anni, caduto dal quinto piano a Trapani. Come scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Trapani Sotto Choc Alessandro