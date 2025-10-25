Trapani ragazzino di 10 anni cade dal terzo piano | è in gravi condizioni

ABBONATI A DAYITALIANEWS La polizia indaga per chiarire le cause dell’incidente. Ieri, 24 ottobre, Un bambino di dieci anni è caduto nel tardo pomeriggio dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, e gli inquirenti stanno lavorando per capire come sia potuto avvenire l’incidente. Soccorsi immediati e ricovero urgente. Il piccolo è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

