Trapani ragazzino di 10 anni cade dal terzo piano | è in gravi condizioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS La polizia indaga per chiarire le cause dell’incidente. Ieri, 24 ottobre, Un bambino di dieci anni è caduto nel tardo pomeriggio dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, e gli inquirenti stanno lavorando per capire come sia potuto avvenire l’incidente. Soccorsi immediati e ricovero urgente. Il piccolo è stato soccorso tempestivamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trapani, bimbo cade dal terzo piano è grave - facebook.com Vai su Facebook
Dramma a Trapani, bambino di 10 anni precipita dal terzo piano. È in gravi condizioni - X Vai su X
Lotta tra la vita e la morte Alessandro, il bimbo di 10 anni caduto dal quinto piano a Trapani - Dopo le prime cure nell’area di emergenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate, il piccolo è stato trasferito a Palermo in elisoccorso all'ospedale dei Bambini ... Secondo msn.com
Trapani, bambino di 10 anni cade dal balcone: condizioni critiche dopo l’impatto - Bambino cade dal balcone a Trapani, ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Lo riporta notizie.it
Bimbo di 10 anni cade dal terzo piano a Trapani, ricoverato in ospedale in gravi condizioni: si indaga - Un bambino di 10 anni è caduto dal balcone della sua abitazione a Trapani in circostanze che sono oggetto di indagine ... fanpage.it scrive