Trapani morto in ospedale il bambino di 10 anni che era caduto dal balcone

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le circostanze del volo dal quinto piano non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre, in casa con lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, morto in ospedale il bambino di 10 anni che era caduto dal balcone

