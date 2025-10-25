Trapani è morto in ospedale il ragazzino caduto dal balcone
È morto all' Ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo il bambino di dieci anni che era caduto ieri dal balcone della sua abitazione, situata al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Indagini ancora in corso. Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Gli agenti della polizia stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il soccorso e il ricovero. Subito dopo la caduta, il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza a Palermo, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime.
