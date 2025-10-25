Trapani è morto il bimbo di 10 anni caduto dal balcone

Il piccolo, da quanto appreso, figlio unico, soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico. Le prima ipotesi della polizia parlerebbero di un incidente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

