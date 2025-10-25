Trapani bambino di 10 anni cade dal balcone e muore | precipitato dal quinto piano si indaga sulle cause
È morto all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
