di Egidio Scala Valore alla crescita, nel segno della sostenibilità. Gruppo FS, in coerenza con gli obiettivi strategici di efficientamento energetico, è impegnato da anni in un percorso che porta verso la produzione energetica. Per rispondere a tale indirizzo diverse sono le iniziative in cantiere attraverso le società operative, dalla messa in esercizio di nuovi impianti solari in aree del Gruppo non più funzionali, all’installazione di pannelli fotovoltaici su tetti e capannoni. Con l’obiettivo dunque di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e accelerare la transizione energetica nasce FS Energy, nuova società del Gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Transizione energetica. Nasce. FS Energy