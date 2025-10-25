Transat Café L’Or lo skipper Beccaria | Quattromila miglia in barca? Ti senti parte dell’Oceano
Le Havre (Normandia), 25 ottobre 2025 – Che vuol dire sfidare l’Atlantico? “Ti fa sentire parte dell’oceano, non più qualcuno che lo sta solo guardando”. I sogni dei velisti viaggiano sulle rotte del caffè, compresi quelli del milanese Ambrogio Beccaria, skipper della Allagrande Mapei, imbarcazione di 18 metri ad alto concentrato di tecnologia pronta, da domenica, ad affrontare le quattromila miglia della Transat Café L’Or, una delle regate oceaniche pù famose al mondo. Ambrogio conosce bene il percorso: ha vinto l’ultima edizione nella competitiva ‘Class 40’. Ora è salito di livello, gareggerà nella categoria Imoca, macchine da mare ad alte prestazioni, con una lunghezza dello scafo limitata a 18,28 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Qui il sito della competizione ? bit.ly/transatcafe-25… Lorenzo Sironi $TransatCafeLOR | $RouteDuCafe | $AmaLaVela - X Vai su X
Mini Transat 2025: bellezze in banchina - MINI MANIA, PUNTATA DA INTENDITORI - Massimo Verhoeven (futuro minista) vi porta a passeggio sull'emozionante banchina di Les Sables, con 90 barche alla vigilia della partenza (con aggiornamenti sulla tappa - facebook.com Vai su Facebook
Qui sera le e-skipper Ouest-France pour la Transat Café L’Or - C’est l’une des grandes courses océaniques de l’année : la Transat Café L’Or, qui ... Segnala ouest-france.fr
Classement et cartographie The Transat CIC - Cette nouvelle course transatlantique, héritière de la célèbre Transat Anglaise, est ouverte à plusieurs classes de bateaux. Segnala ouest-france.fr
L’aventurier, le doyen, la solitaire... Zoom sur six skippers de The Transat CIC à Lorient - La Base, 48 skippers et skippeuses engagés dans The Transat CIC prendront le large, ce dimanche 28 avril 2024. Scrive letelegramme.fr