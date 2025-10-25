Transat Café L’Or lo skipper Beccaria | Quattromila miglia in barca? Ti senti parte dell’Oceano

Le Havre (Normandia), 25 ottobre 2025 – Che vuol dire sfidare l’Atlantico? “Ti fa sentire parte dell’oceano, non più qualcuno che lo sta solo guardando”. I sogni dei velisti viaggiano sulle rotte del caffè, compresi quelli del milanese Ambrogio Beccaria, skipper della Allagrande Mapei, imbarcazione di 18 metri ad alto concentrato di tecnologia pronta, da domenica, ad affrontare le quattromila miglia della Transat Café L’Or, una delle regate oceaniche pù famose al mondo. Ambrogio conosce bene il percorso: ha vinto l’ultima edizione nella competitiva ‘Class 40’. Ora è salito di livello, gareggerà nella categoria Imoca, macchine da mare ad alte prestazioni, con una lunghezza dello scafo limitata a 18,28 metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

