Tragedia sulla Licata-Agrigento | giovane centauro perde la vita in un terribile incidente

ABBONATI A DAYITALIANEWS Muore G.D.S, 28 anni di Gela. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 25 ottobre, lungo la provinciale 67, la strada che collega Licata (Agrigento) alla zona balneare di Mollarella. A perdere la vita è stato G.D.S., 28enne originario di Gela, che si trovava alla guida di una moto. Lo schianto contro un’autobotte. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, la moto si è scontrata violentemente contro un’autobotte. L’impatto è stato devastante: il giovane motociclista è deceduto sul colpo nonostante il rapido intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sulla Licata-Agrigento: giovane centauro perde la vita in un terribile incidente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno evitato una tragedia.... - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Licata, bracciante travolto e ucciso da autocarro. Due denunciati - Questa volta a Licata dove un bracciante agricolo di 67 anni, di origine romena e residente nel comune in provincia di Agrigento, è morto dopo essere ... Come scrive msn.com