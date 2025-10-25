Tragedia sul lavoro a Licata bracciante agricolo perde la vita travolto da un autocarro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nelle campagne di Licata. Un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di un bracciante agricolo di 67 anni nelle campagne di Licata, in provincia di Agrigento. L’uomo, di origine romena e residente in città, è stato travolto da un autocarro mentre si trovava all’interno di un fondo agricolo. Dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo, un giovane di 25 anni, non si sarebbe accorto della presenza del collega durante una manovra, causando così il tragico investimento. Indagini in corso. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Licata, bracciante agricolo perde la vita travolto da un autocarro

