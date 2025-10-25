Tragedia sui binari | uomo muore investito da un treno Ritardi fino a 120 minuti

Tragedia alla stazione San Pietro. Poco dopo le 17 di oggi, sabato 25 ottobre, un uomo è stato travolto da un treno ed è deceduto.La dinamica è al momento in fase di accertamento, secondo le prime informazioni potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Sul posto è intervenuta la polizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Tragedia sui binari: donna muore investita dal treno LINK NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia sui binari, identificato il corpo del giovane investito da un treno: è un ragazzo di 18 anni https://ift.tt/6n3eLON - X Vai su X

Attraversano i binari per prendere il treno: travolti a Trecate. Muore un 22enne. 2 feriti - Tragedia sui binari a Trecate: tre giovani feriti per l'investimento di treno: il bilancio è tremendo. Da cronacaossona.com

Travolto dal treno, choc in stazione. Muore il 76enne che uccise un maresciallo durante una rapina - È morto così un uomo che questa mattina, poco prima delle 8, è stato travolto sui binari da un treno in transito. ilmattino.it scrive

Esce dall’ospedale e viene investito da un treno ad Ancona: 48enne muore sui binari - L'uomo di origini ucraine era appena uscito dall'ospedale dove era ricoverato e intorno alle 9. Da fanpage.it