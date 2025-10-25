Tragedia nel cuore di Roma | turista giapponese cade nel fossato del Pantheon
Come è avvenuto il volo fatale del turista giapponese a Roma?. Una serata che avrebbe dovuto essere di svago nel centro storico di Roma si è trasformata in tragedia venerdì scorso. Hibino Morimasa, turista giapponese di 69 anni, è precipitato nel fossato del Pantheon, alle 21:50, all’angolo tra via della Palombella e via della Rotonda, alle spalle dell’ingresso principale della chiesa. Sul luogo è intervenuta immediatamente la figlia, che ha dato l’allarme, e sul posto sono arrivati vigili del fuoco e sanitari del 118, insieme ai pompieri che hanno dovuto forzare il cancello esterno per raggiungere il corpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
