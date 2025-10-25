Tragedia lungo la Acciaioli Sbanda in moto muore a 20 anni | Serio e tranquillo siamo sconvolti

Lo aspettavano in palestra, come ogni giorno. Le 14 era il ‘suo’ orario. Gli esercizi per scolpire il fisico, poi le chiacchiere e le risate con lo staff che tra quelle mura lo ha visto crescere. Ma prima, complice la bella giornata di sole, qualche chilometro di asfalto macinato con l’altra sua grande passione, la moto. Stavolta, però, la Yamaha rossa sua fedele compagna di molti giri sulle strade della costa, lo ha accompagnato tra le braccia del più spietato dei destini. Gioele Fogli, 20 anni, è morto in prossimità di una curva lungo la via Acciaioli, all’altezza dell’incrocio con via Canal da Mare, tra i lidi di Pomposa e Scacchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

