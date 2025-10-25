Una serata di svago tra amici si è trasformata in un dramma che ha sconvolto un intero quartiere. Le prime ore della notte si sono tinte di sirene e luci lampeggianti, mentre i soccorritori tentavano disperatamente di salvare le vittime di un terribile scontro tra due auto. L’impatto, violentissimo, ha ridotto le vetture a un ammasso di lamiere, lasciando dietro di sé un bilancio pesantissimo e una comunità in lutto. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe accaduto in pochi istanti, in un tratto di strada particolarmente trafficato della capitale, noto per la sua ampiezza e per il frequente passaggio di auto a velocità sostenuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia in Italia, lei muore a 20 anni nello schianto micidiale: ora il sospetto atroce. Cosa stavano facendo