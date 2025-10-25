Tragedia in A12 la vittima è Simon Lechner
È l’altoatesino Simon Lechner, 22enne di Pineta di Laives, la giovanissima vittima del tragico incidente dello scorso 23 ottobre in Tirolo, sulla A12 tra Innsbruck e Kufstein.In paese lo conoscevano tutti e in queste ore drammatiche l’intera comunità si è raccolta intorno alla famiglia per far. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ancora una tragedia sulle strade italiane. La vittima questa volta è un bimbo di soli 7 anni, che viaggiava sull'auto del padre quando questa si è schiantata frontalmente con un altro veicolo nel Bolognese - facebook.com Vai su Facebook
Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicina - X Vai su X