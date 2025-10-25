Umberto Carieri, 71 anni, tornava a casa la sera di mercoledì 22 ottobre scorso. Era a due passi dalla propria abitazione, in via Borsa, all’altezza del numero civico 100, nel cuore del quartiere Cederna. Non è ancora chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno, l’unica certezza è che intorno alle 19.20 gli è piombata addosso all’improvviso una macchina diretta verso via Cederna e l’ha falciato. Il ricovero d’urgenza al Reparto di Rianimazione dell’ospedale San Gerardo, in prognosi riservata, non è servito a nulla. Dopo nemmeno 48 ore di agonia, venerdì mattina i medici hanno dovuto arrendersi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia dopo l’investimento. L’anziano travolto non ce l’ha fatta