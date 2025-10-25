Tragedia al Pantheon turista precipita da 7 metri e muore | le indagini
Tragedia nel cuore di Roma. Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, per cause in via di accertamento, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno dovuto forzare il cancello d'ingresso all'esterno del monumento di piazza della Rotonda, uno dei simboli della Capitale, per soccorrerlo insieme al personale del 118, ma il turista è deceduto. Sul posto anche le forze dell'ordine e la polizia locale di Roma Capitale. Si indaga sulle cause di quanto accaduto. Tr ale ipotesi possibili quellle di un incidente, un malore, o un gesto volontario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un’altra vita spezzata sul lavoro. Un’altra tragedia che non possiamo accettare. Questa mattina siamo stati in piazza del Popolo, davanti alla Prefettura, per dire basta alle morti sul lavoro. L’infortunio mortale alla SAPIR è solo l’ultimo di una lunga serie che col - facebook.com Vai su Facebook
Pantheon, turista giapponese precipita nel fossato e muore: le indagini - Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Si legge su iltempo.it
Roma, cade dal muro del Pantheon: muore - Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera a Roma dopo una caduta di 7 metri dal muro perimetrale del Pantheon a Roma. rainews.it scrive
Roma, turista precipita dal parapetto del Pantheon e muore - La tragedia si è consumata alle 21:50 circa di venerdì 24 ottobre. Segnala romatoday.it