Tragedia nel cuore di Roma. Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. L'uomo, per cause in via di accertamento, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno dovuto forzare il cancello d'ingresso all'esterno del monumento di piazza della Rotonda, uno dei simboli della Capitale, per soccorrerlo insieme al personale del 118, ma il turista è deceduto. Sul posto anche le forze dell'ordine e la polizia locale di Roma Capitale. Si indaga sulle cause di quanto accaduto. Tr ale ipotesi possibili quellle di un incidente, un malore, o un gesto volontario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tragedia al Pantheon, turista precipita da 7 metri e muore: le indagini