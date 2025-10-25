Tragedia a Trapani morto in ospedale a Palermo il bambino caduto dal balcone | ipotesi di un drammatico incidente

Feedpress.me | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo a Trapani. Le circostanze dell’accaduto, su cui indaga la polizia, non sono ancora del tutto chiare, ma tutto lascia pensare a un drammatico incidente. La tragedia si è verificata ieri sera in una palazzina popolare di sei piani. E’ stato il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tragedia a trapani morto in ospedale a palermo il bambino caduto dal balcone ipotesi di un drammatico incidente

© Feedpress.me - Tragedia a Trapani, morto in ospedale a Palermo il bambino caduto dal balcone: ipotesi di un drammatico incidente

Leggi anche questi approfondimenti

tragedia trapani morto ospedaleÈ morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa: si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria quando sarebbe caduto. Da fanpage.it

tragedia trapani morto ospedaleDramma a Trapani, è morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni, caduto ieri sera dal balcone, al quinto piano, della sua abitazione a Trapani. Scrive affaritaliani.it

tragedia trapani morto ospedaleE’ morto in ospedale il bimbo di 10 anni caduto ieri dal balcone di casa di Trapani - È morto all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo il bambino di dieci anni precipitato ieri dal balcone ... Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Trapani Morto Ospedale