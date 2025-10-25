Tragedia a Trapani morto in ospedale a Palermo il bambino caduto dal balcone | ipotesi di un drammatico incidente
-È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo a Trapani. Le circostanze dell’accaduto, su cui indaga la polizia, non sono ancora del tutto chiare, ma tutto lascia pensare a un drammatico incidente. La tragedia si è verificata ieri sera in una palazzina popolare di sei piani. E’ stato il. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Videosicilia News del 20/10/2025 Favara, trovato il corpo di Marianna Bello Trapani, 1° congresso provinciale per Futuro Migranti, altra tragedia a largo di Lampedusa Palermo, sequestrati oltre 11 milioni di prodotti da fumo illegali Confisca beni a Dell'Utri, la - facebook.com Vai su Facebook
È morto in ospedale il bimbo di 10 anni precipitato dal balcone di casa: la tragedia a Trapani - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni precipitato ieri 24 ottobre dal balcone di casa: si trovava al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria quando sarebbe caduto. Da fanpage.it
Dramma a Trapani, è morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa - Non ce l'ha fatta il bambino di 10 anni, caduto ieri sera dal balcone, al quinto piano, della sua abitazione a Trapani. Scrive affaritaliani.it
E’ morto in ospedale il bimbo di 10 anni caduto ieri dal balcone di casa di Trapani - È morto all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo il bambino di dieci anni precipitato ieri dal balcone ... Secondo blitzquotidiano.it