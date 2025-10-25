Tragedia a Trapani morto in ospedale a Palermo il bambino caduto dal balcone | indaga la polizia

È morto all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza nell'ospedale di Palermo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

