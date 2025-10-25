Tragedia a Roma | turista giapponese muore dopo una caduta dal muro del Pantheon
L'incidente nella serata di ieri, venerdì 24 ottobre. Un turista giapponese di circa 70 anni ha perso la vita nella serata di ieri dopo essere precipitato dal muro perimetrale del Pantheon, nel cuore di Roma. La dinamica della tragedia. L'incidente è avvenuto intorno alle 21,50. L'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa sette metri, impattando violentemente al suolo. I soccorsi e l'intervento delle autorità. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare il cancello d'ingresso esterno del monumento per raggiungere il punto della caduta.
