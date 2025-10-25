Tragedia a Roma muore in un incidente la 20enne Beatrice Bellucci | il cordoglio del club

Una tragedia ha scosso la capitale. Beatrice Bellucci, una ragazza di appena 20 anni, ha perso la vita nella notte a seguito di un incidente stradale su via Cristoforo Colombo, a Roma. Nel violento impatto, che ha coinvolto una Bmw Serie 1 e una Minicooper, sono rimasti feriti in modo grave altri tre giovani. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale, tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche quella di una gara di velocità tra le due vetture. La notizia della scomparsa di Beatrice ha profondamente colpito la comunità romanista: la giovane era una grande tifosa della Roma, e proprio il club giallorosso ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio sui propri canali ufficiali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

tragedia a roma muore in un incidente la 20enne beatrice bellucci il cordoglio del club

© Sololaroma.it - Tragedia a Roma, muore in un incidente la 20enne Beatrice Bellucci: il cordoglio del club

