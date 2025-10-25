Luceverde Roma Buonasera si mantiene sostanzialmente regolare quindi scorrevole il traffico sulla rete viene a cittadina ma sta piovendo In alcune zone dell'hinterland capitolino raccomandiamo naturalmente crea attenzioni del caso qualche problema ancora sul raccordo anulare Dopo un incidente di lieve entità in carreggiata esterna provoca code tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita Ostia ce li abbiamo poi brevi e rallentamenti rallentamenti a tratti nelle due direzioni tra la Prenestina e la via Appia la polizia locale Cervignano un incidente con difficoltà di circolazione al Aurelio in via di Acquafredda con le code registrate anche in via Nazzaro in tangenziale per traffico intenso premi code da Tor di Quinto alla Salaria direzione San Giovanni sulla stessa Salaria abbiamo quelli tra via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe sta lentamente riprendendo la circolazione dei treni sulla linea fl3 Roma Viterbo fl5 Roma Civitavecchia circolazione prima sospesa causa dell'investimento di una persona nella stazione di Roma San Pietro inevitabili i ritardi per molti convogli è ancora sul fronte del trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre Sono fermi tutti i tram cittadini questo per lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte da TAC corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2025 ore 20:30