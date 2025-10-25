Luceverde Roma Buonasera dalla redazione si mantiene sostanzialmente regolare quindi scorrevole il traffico sulla rete viaria cittadina qualche problema ancora sulla raccordo anulare Dopo un incidente in carreggiata interna Provo tra le uscite casse Flaminia in direzione quindi della Salaria in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso a partire dalla Laurentina fino al bivio per la Roma L'Aquila nel frattempo la polizia ci segnala un incidente all'intersezione tra via di Dragoncello via lenire Come andiamo tutte le attenzioni del caso terminata Piazza San Giovanni la manifestazione della CGIL la circolazione sta Quindi tornando alla normalità Se permane intensa un po' in tutta la zona in tangenziale abbiamo ancora code da Tor di Quinto alla Salaria in direzione di San Giovanni sulla stessa Salaria Ci sono code tra via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe sulla via Appia Nuova ancora code dal raccordo alle Capannelle in direzione del centro e rallentamenti sulla Pontina da Castel Romano a Trigoria Spinaceto è tutto per il momento Grazie per l'ascolto tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2025 ore 19:30