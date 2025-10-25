Traffico Roma del 25-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale in cui molti trascorrono il fine settimana fuori porta nessuno assegnazioni sulle autostrade del territorio mentre sul Raccordo Anulare abbiamo ancora rallentamenti con code in carreggiata interna tra l'uscita per l'ospedale Sant'Andrea la Salaria nella zona sud del raccordo rallentiamo impossibili cosa in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina fino all'uscita per la Tuscolana in provincia di Latina proseguono i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove ci troviamo quindi alle porte di terra si transita a doppio senso di marcia ad unica carreggiata quindi in un unico fornice per un tratto di oltre 3 km è opportuno procedere con la massima attenzione in provincia di Frosinone ricordiamo ancora una volta la chiusura nelle due direzioni della superstrada Sora Cassino corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili su strada provinciale adiacente anche questo caso raccomandiamo la massima prudenza è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

