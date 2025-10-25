Traffico Roma del 25-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità permane qualche problema sulla raccordo anulare dove in carreggiata esterna zona sud ci sono quasi a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana a complicare la situazione un incidente avvenuto poco prima della Laurentina nel quadrante Nord in carreggiata interna code per traffico molto intenso tra le uscite Cassia e Flaminia incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila ci sono incolonnamenti tra la tangenziale est è l'uscita di via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo ripercussioni naturalmente sulla tangenziale est per chi si deve mettere sulla roma-l'aquila la polizia locale Ci segnala un altro incidente all'interno della galleria Giovanni XXIII direzione di via della Pineta Sacchetti in corso il corteo della CGIL che partito da Piazza della Repubblica sta ancora attraversando l'esquilino per dirigersi a San Giovanni è già arrivato il grosso della manifestazione trasporto pubblico fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini il fermo Si rende necessario per consentire di Laura la struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte data Che corse con autobus che coprono le interi tratte tranviarie il servizio dei tram tornerà in funzione come detto Lotto dicembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2025 ore 16:30

Altri contenuti sullo stesso argomento

TIVOLI - TRAFFICO IN TILT Traffico bloccato su viale Roma: incidente presso l'Ospedale di Tivoli. Aggiornamento: I veicoli sono stati dirottati, i bus non riescono a raggiungere ancora viale Trieste. #ultimora #incidenti - facebook.com Vai su Facebook

Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X

Traffico Lazio del 25-10-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati traffico regolare al momento sulla rete stradale e autostradale della Regione possibili rallentamenti per lavori sulla A1 Roma ... Lo riporta romadailynews.it

Omaggi, documentari e caos alla Festa del cinema di Roma - Il film forse più atteso – “Hamnet” di Chloé Zhao – era impossibile da acchiappare (sale piccole, e proiezione serale con il pubblico). Scrive ilfoglio.it

Traffico 24, 25 e 26 ottobre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico del 24, 25 e 26 ottobre 2025 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane. Secondo sicurauto.it