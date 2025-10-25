Traffico Roma del 25-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi doppio Corte in città con modifiche alla viabilità e deviazioni il primo in centro dalle 14 alle 18 da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni la manifestazione nazionale della CGIL file era anche in via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto previste modifiche per oltre 30 linee di bus e chiusure al traffico nel pomeriggio Un secondo corteo e annunciato da Pietralata a Rebibbia da via del Peperino a via liberato palenco correrà anche via di Pietralata via Tiburtina in questo secondo caso sono possibili modifiche per 11 linee del trasporto pubblico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TIVOLI - TRAFFICO IN TILT Traffico bloccato su viale Roma: incidente presso l'Ospedale di Tivoli. Aggiornamento: I veicoli sono stati dirottati, i bus non riescono a raggiungere ancora viale Trieste. #ultimora #incidenti - facebook.com Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Traffico Roma del 25-10-2025 ore 11:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti per incidente in Piazza di Porta Maggiore è in via ... Segnala romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-10-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla stazione di infomobilità un servizi della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata ... Scrive romadailynews.it
Traffico 24, 25 e 26 ottobre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico del 24, 25 e 26 ottobre 2025 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane. Secondo sicurauto.it