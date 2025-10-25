Traffico Roma del 25-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi doppio Corte in città con modifiche alla viabilità e deviazioni il primo in centro dalle 14 alle 18 da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni la manifestazione nazionale della CGIL file era anche in via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto previste modifiche per oltre 30 linee di bus e chiusure al traffico nel pomeriggio Un secondo corteo e annunciato da Pietralata a Rebibbia da via del Peperino a via liberato palenco correrà anche via di Pietralata via Tiburtina in questo secondo caso sono possibili modifiche per 11 linee del trasporto pubblico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

