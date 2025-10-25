Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti per incidente in Piazza di Porta Maggiore è in via Giolitti oggi doppio corteo in città con modifiche alla viabilità e deviazioni primo in centro dalle 14 alle 18 da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni la manifestazione nazionale della CGIL sfilerà anche in via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto previste che per oltre 30 linee e nel pomeriggio Un secondo corteo è annunciato da Pietralata a Rebibbia da via del Peperino a via liberato palenco percorrerà anche via di Pietralata e via Tiburtina in questo caso sono possibili modifiche per 11 linee del trasporto pubblico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2025 ore 11:30