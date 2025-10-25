Traffico Roma del 25-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti per incidente in Piazza di Porta Maggiore è in via Giolitti oggi doppio corteo in città con modifiche alla viabilità e deviazioni primo in centro dalle 14 alle 18 da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni la manifestazione nazionale della CGIL sfilerà anche in via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto previste che per oltre 30 linee e nel pomeriggio Un secondo corteo è annunciato da Pietralata a Rebibbia da via del Peperino a via liberato palenco percorrerà anche via di Pietralata e via Tiburtina in questo caso sono possibili modifiche per 11 linee del trasporto pubblico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Modifiche al traffico sabato a Roma per il corteo della Cgil: attese 30mila persone da piazza della Repubblica a San Giovanni - facebook.com Vai su Facebook
Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X
Traffico Roma del 25-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati nel pomeriggio la manifestazione della CGIL che da Piazza della Repubblica arriverà in Piazza San Giovanni a tesi decine di ... Lo riporta romadailynews.it
Traffico Lazio del 25-10-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati traffico regolare al momento sulla rete stradale e autostradale della Regione possibili rallentamenti per lavori sulla A1 Roma ... Come scrive romadailynews.it
Traffico 24, 25 e 26 ottobre 2025: le previsioni del weekend - La situazione del traffico del 24, 25 e 26 ottobre 2025 con le previsioni per il weekend sulle principali strade e autostrade italiane. sicurauto.it scrive