Traffico Roma del 25-10-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Bentrovati nel pomeriggio la manifestazione della CGIL che da Piazza della Repubblica arriverà in Piazza San Giovanni a tesi decine di migliaia di persone previste deviazioni e chiusure per il traffico limitazioni anche per molte linee bus del trasporto pubblico al quartiere Appio Latino al via da oggi la potatura in via Vetulonia transito su carreggiata ridotta tra via Brescia e viale metronio In quest'ultima direzione possibili difficoltà per il traffico zona fino al 7 novembre proseguono poi lavori su via delle Fornaci dove si transita Super Giada ridotta tra via Aurelia Antica e largo di Porta Cavalleggeri per lavori di potatura per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-10-2025 ore 08:30

