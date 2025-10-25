Traffico Lazio del 25-10-2025 ore 17 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità permane qualche problema sulla raccordo anulare dove in carreggiata esterna zona sud ci sono quasi a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana a complicare la situazione un incidente avvenuto poco prima della Laurentina nel quadrante Nord in carreggiata interna code per traffico molto intenso tra le uscite Cassia e Flaminia incidente sul tratto Urbano della Roma L'Aquila ci sono incolonnamenti tra la tangenziale est è l'uscita di via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo ripercussioni naturalmente sulla tangenziale est per chi si deve mettere sulla roma-l'aquila la polizia locale Ci segnala un altro incidente all'interno della galleria Giovanni XXIII direzione di via della Pineta Sacchetti in corso il corteo della CGIL che partito da Piazza della Repubblica sta ancora attraversando l'esquilino per dirigersi a San Giovanni è già arrivato il grosso della manifestazione trasporto pubblico fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini il fermo Si rende necessario per consentire di Laura la struttura della sopraelevata di via Prenestina disposte data Che corse con autobus che coprono le interi tratte tranviarie il servizio dei tram tornerà in funzione come detto Lotto dicembre https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

