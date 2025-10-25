Tradimento replica puntate 24 ottobre 2025 in streaming | Video Mediaset
Triplo appuntamento oggi – venerdì 24 ottobre – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi serali trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Sezai chiarisce la sua posizione con Oltan rispetto alla gravidanza di Ipek; l’imprenditore, appresa la notizia, comunica a Ipek che la sposerà solo per sdebitarsi. Yesim si reca a scuola da Oyku per riabbracciarla: la bambina capisce che Tarik le ha mentito dicendole che sua madre era partita per l’Australia e l’aveva abbandonata. Oltan ha sposato Ipek ma non ha intenzione di vivere con lei e il bambino in arrivo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
