Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 31 ottobre 2025 | Selin ottiene gli arresti domiciliari e minaccia Ipek

Brutto quarto d’ora in arrivo per Ipek Okuyan nella prossima puntata di Tradimento, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 31 ottobre 2025. Dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari, Selin Atamano?lu riesce infatti ad ingannare il marito Tolga Ka?ifo?lu e lo convince, grazie alle sue esperienze informatiche, a disattivarle momentaneamente il braccialetto elettronico. Selin scappa dunque a casa di Ipek e la minaccia, sottolineando che la pagherà per aver ucciso la sorella Serra. Un incontro che si rivela fatale per il bambino che la Okuyan aspetta. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 31 ottobre 2025: Selin ottiene gli arresti domiciliari e minaccia Ipek

