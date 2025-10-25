Tra qualche mese qui… Andreas Muller e Veronica Peparini la notizia dopo il matrimonio

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno vivendo un periodo davvero felice: tra pochi mesi potranno finalmente entrare nella loro nuova casa dei sogni a Roma. I due artisti – sposati dal luglio scorso e genitori delle gemelline Penelope e Ginevra, di un anno e mezzo – hanno mostrato ai loro follower sui social i progressi del cantiere e i primi scorci della futura abitazione. Si tratta di un attico moderno e luminoso che la coppia sta curando nei minimi dettagli. Situato in zona Tuscolana, rappresenta una scelta di cuore e di praticità: è infatti vicino ai luoghi di lavoro della coppia, come la Peparini Academy, diretta dal fratello di Veronica, Giuliano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it