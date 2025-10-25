Tra qualche mese qui… Andreas Muller e Veronica Peparini la notizia dopo il matrimonio
Veronica Peparini e Andreas Muller stanno vivendo un periodo davvero felice: tra pochi mesi potranno finalmente entrare nella loro nuova casa dei sogni a Roma. I due artisti – sposati dal luglio scorso e genitori delle gemelline Penelope e Ginevra, di un anno e mezzo – hanno mostrato ai loro follower sui social i progressi del cantiere e i primi scorci della futura abitazione. Si tratta di un attico moderno e luminoso che la coppia sta curando nei minimi dettagli. Situato in zona Tuscolana, rappresenta una scelta di cuore e di praticità: è infatti vicino ai luoghi di lavoro della coppia, come la Peparini Academy, diretta dal fratello di Veronica, Giuliano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
My English School. . Alessandro è studente MyES da qualche mese, ma ha già fatto un salto enorme nella comprensione dell’inglese. Partito con il desiderio di conversare con gli amici, oggi affronta conversazioni spontanee senza problemi, anche con scono - facebook.com Vai su Facebook